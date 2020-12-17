Глава Домодедова рассказал о состоянии найденных в пещерах Сьяны детей
Он отметил, что после осмотра детей с сопровождающими хотят пообщаться правоохранительные органы.
«Сейчас проводится осмотр детей. После чего правоохранительные органы дадут оценку работе экскурсоводов, которые взяли на себя такую ответственность», — заявил он.
Александр Двойных отметил, что случаи пропажи детей в пещерах бывают достаточно часто. Это связано с большим и разветвленным количеством проходов и сложной географией.
«Но чтобы такое количество детей, в таком возрасте ходили в пещеры — это впервые», — заявил глава городского округа.
Группа из двух взрослых и восьми детей в возрасте от восьми до 12 лет вошла в пещеры Сьяны в 10:45 и отметилась в журнале посещений. Когда они не вышли к положенному времени в 19:00, то на место вызвали спасателей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил к пещерам экстренные службы и полицию. Он поручил разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.
Поисками пропавшей группы занимались 39 человек. Первым обнаружили одного из сопровождающих. Он пояснил, что потерял остальных участников группы во время занятия ориентированием.
Через несколько минут к спасателям вышли остальные. МЧС поделилось фотографиями с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что дети не пострадали. Они с удовольствием попозировали для снимков.