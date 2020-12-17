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    17 декабря 2020, 22:33

    Глава Домодедова рассказал о состоянии найденных в пещерах Сьяны детей

    Анатолий Минкин, Екатерина Земская, Павел Зимин

    Пропавшие в пещерах Сьяны дети вместе с сопровождающим вышли к спасателям. В настоящий момент их осматривают врачи на предмет переохлаждения, но их жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава городского Домодедова Александр Двойных.
    Глава Домодедова рассказал о состоянии найденных в пещерах Сьяны детей

    Он отметил, что после осмотра детей с сопровождающими хотят пообщаться правоохранительные органы.

    «Сейчас проводится осмотр детей. После чего правоохранительные органы дадут оценку работе экскурсоводов, которые взяли на себя такую ответственность», — заявил он.

    Александр Двойных отметил, что случаи пропажи детей в пещерах бывают достаточно часто. Это связано с большим и разветвленным количеством проходов и сложной географией.

    «Но чтобы такое количество детей, в таком возрасте ходили в пещеры — это впервые», — заявил глава городского округа.

    Группа из двух взрослых и восьми детей в возрасте от восьми до 12 лет вошла в пещеры Сьяны в 10:45 и отметилась в журнале посещений. Когда они не вышли к положенному времени в 19:00, то на место вызвали спасателей.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил к пещерам экстренные службы и полицию. Он поручил разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

    Поисками пропавшей группы занимались 39 человек. Первым обнаружили одного из сопровождающих. Он пояснил, что потерял остальных участников группы во время занятия ориентированием.

    Через несколько минут к спасателям вышли остальные. МЧС поделилось фотографиями с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что дети не пострадали. Они с удовольствием попозировали для снимков.