Глава Домодедова рассказал о состоянии найденных в пещерах Сьяны детей

Пропавшие в пещерах Сьяны дети вместе с сопровождающим вышли к спасателям. В настоящий момент их осматривают врачи на предмет переохлаждения, но их жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава городского Домодедова Александр Двойных.

Он отметил, что после осмотра детей с сопровождающими хотят пообщаться правоохранительные органы.

«Сейчас проводится осмотр детей. После чего правоохранительные органы дадут оценку работе экскурсоводов, которые взяли на себя такую ответственность», — заявил он.

Александр Двойных отметил, что случаи пропажи детей в пещерах бывают достаточно часто. Это связано с большим и разветвленным количеством проходов и сложной географией.

«Но чтобы такое количество детей, в таком возрасте ходили в пещеры — это впервые», — заявил глава городского округа.

Группа из двух взрослых и восьми детей в возрасте от восьми до 12 лет вошла в пещеры Сьяны в 10:45 и отметилась в журнале посещений. Когда они не вышли к положенному времени в 19:00, то на место вызвали спасателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил к пещерам экстренные службы и полицию. Он поручил разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

Поисками пропавшей группы занимались 39 человек. Первым обнаружили одного из сопровождающих. Он пояснил, что потерял остальных участников группы во время занятия ориентированием.

Через несколько минут к спасателям вышли остальные. МЧС поделилось фотографиями с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что дети не пострадали. Они с удовольствием попозировали для снимков.