Подмосковье 06 апреля 2024, 16:33 Глава Долгопрудного вышел на субботник вместе с жителями городского округа Администрация городского округа Долгопрудный

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Жители Долгопрудного вышли на весенний субботник. В генеральной уборке улиц после зимы принял участие и глава городского округа Владислав Юдин.

Всего убрали 24 участка — это территории вдоль главных магистралей и улиц города, парки, скверы, береговые зоны Канала имени Москвы и другие места.

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Один самых сложных участков достался команде главы городского округа — Лихачевский проспект.

«Город должен быть чистым! После зимы мы традиционно помогаем ему стать лучше, презентабельное, уютнее. Это, прежде всего, нужно нам самим — тем, кто живет тут, работает, гуляет с детьми. Тем, кого по-настоящему объединяет любовь к Долгопрудному», — рассказал Юдин.

В генеральной уборке поучаствовали 600 человек, которые собрали 1640 больших мешков мусора.

«Благодарен всем, кто трудился, кто наводил порядок и уют в нашем замечательном городе! Результаты видны — он меняется, становится чище», — поблагодарил жителей округа за работу Владислав Юдин.

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