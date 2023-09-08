Подмосковье 08 сентября 2023, 17:06 Глава Долгопрудного проголосовал на выборах губернатора в Подмосковье Михаил Раскин

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Глава Долгопрудного Владислав Юдин проголосовал на выборах в Подмосковье. Он принял участие в процедуре на избирательном участке в Доме культуры «Вперед».

Глава округа отметил, что проголосовать следует каждому здравомыслящему человеку, потому что это нужно и важно.

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«Голосовать нужно. Это обязательно надо делать. Любой здравомыслящий человек понимает, насколько это нужно и насколько это важно. Я четко понимаю, почему для меня это важно, почему для моей семьи это важно, почему для всей страны это важно», — сказал он.

Глава также обратился к избирателям в своем Telegram-канале. Он призвал оценить масштаб участия округа в региональных программах.

К 14:00 в дистанционном голосовании приняли участие свыше 243 человек. Всего в ДЭГ поучаствуют 445,2 тысячи жителей региона. В общей сложности на ДЭГ в Московской области заявились 445 261 человек.

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