07 июля 2023, 17:40
«Главный мотив — интересы страны». Глава Долгопрудного — о значимости военной службы по контракту
Глава Долгопрудного рассказал о значимости военной службы по контракту
Служба по контракту — это проявление патриотизма, возможность для самореализации и повышения социального статуса, заявил в беседе с «360» глава городского округа Долгопрудный Вячеслав Юдин. Он напомнил, что меры поддержки участников СВО работают на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
По словам главы городского округа, в зоне СВО служат уже более 30 добровольцев из Долгопрудного. Администрация принимает все необходимые меры, чтобы семьи бойцов чувствовали поддержку от властей.
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«Мы взаимодействуем адресно с каждой семьей, стараемся максимально идти навстречу просьбам, договариваемся даже о бесплатных курсах вождения для жен мобилизованных. Иногда приходится решать бытовые вопросы, и мы это делаем», — отметил Юдин.
Также глава Долгопрудного рассказал об опыте общения с контрактниками. По его словам, бойцы довольны условиями содержания. Для них организовано хорошее питание, они получают необходимую экипировку.
От городского округа военнослужащим в зоне СВО регулярно передают необходимую гуманитарную помощь.
«Спасибо контрактникам за то, что они приняли такое решение. Мы оказываем всестороннюю помощь для того, чтобы бойцы быстрее вернулись с победой. Среди тех, с кем я разговаривал, главный мотив — это интересы страны», — добавил глава округа.
Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту в Подмосковье находится по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.
Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Информация о мерах социальной поддержки доступна на портале контрактмо.рф.
Долгопрудный
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