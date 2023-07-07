Эксклюзив 07 июля 2023, 17:40 «Главный мотив — интересы страны». Глава Долгопрудного — о значимости военной службы по контракту Глава Долгопрудного рассказал о значимости военной службы по контракту

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Служба по контракту — это проявление патриотизма, возможность для самореализации и повышения социального статуса, заявил в беседе с «360» глава городского округа Долгопрудный Вячеслав Юдин. Он напомнил, что меры поддержки участников СВО работают на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

По словам главы городского округа, в зоне СВО служат уже более 30 добровольцев из Долгопрудного. Администрация принимает все необходимые меры, чтобы семьи бойцов чувствовали поддержку от властей.

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«Мы взаимодействуем адресно с каждой семьей, стараемся максимально идти навстречу просьбам, договариваемся даже о бесплатных курсах вождения для жен мобилизованных. Иногда приходится решать бытовые вопросы, и мы это делаем», — отметил Юдин.

Также глава Долгопрудного рассказал об опыте общения с контрактниками. По его словам, бойцы довольны условиями содержания. Для них организовано хорошее питание, они получают необходимую экипировку.

От городского округа военнослужащим в зоне СВО регулярно передают необходимую гуманитарную помощь.

«Спасибо контрактникам за то, что они приняли такое решение. Мы оказываем всестороннюю помощь для того, чтобы бойцы быстрее вернулись с победой. Среди тех, с кем я разговаривал, главный мотив — это интересы страны», — добавил глава округа.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту в Подмосковье находится по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки доступна на портале контрактмо.рф.