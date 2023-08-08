Подмосковье 08 августа 2023, 12:27 Глава Дмитровского округа взял под контроль ремонт крыши дома на улице Ленина пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Крышу дома № 5 на улице Ленина в Яхроме капитально отремонтируют к концу сентября. Специалисты не только заменят кровлю, но и проведут утепление.

Вопросы, касающиеся ремонта дома, обсудил с жителями глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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«Мы были в курсе вашей проблемы и прилагали усилия, чтобы сдвинуть решение с мертвой точки. <…> Надеюсь, что погода не подведет и через полтора месяца все работы будут завершены, ремонт будет произведен качественно», — сказал глава.

Дом построили в 1982 году, и с тех пор кровлю ни разу не ремонтировали капитально. Сейчас ее обследовали специалисты управляющей компании, Фонда капитального ремонта и Госстройнадзора Московской области. Работы начались 7 августа и завершатся в сентябре.

«Здесь будут проведены работы по полной замене мягкой рулонной кровли с предварительной стяжкой перекрытий, утеплением», — рассказал руководитель проектов Фонда капитального ремонта Московской области Антон Филонов.

Все работы на объекте будут еженедельно контролироваться региональным Госстройнадзором и администрацией Дмитровского округа.

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