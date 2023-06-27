Подмосковье 27 июня 2023, 14:35 Глава Дмитровского округа выступил с ежегодным отчетом о работе за 2022 год

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Глава Дмитровского округа выступил с ежегодным отчетом в центральном дворце культуры «Созвездие». Он рассказал о достижениях округа в 2022 году и о планах на будущее.

Участие в мероприятии приняли депутаты округа и Московской областной Думы, руководители предприятий и общественных организаций.

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный рассказал, что с 2019 по 2022 год общий рост доходов бюджета составит 60%. С начала этого года он вырос уже на 25%. Доходы бюджета планируется увеличить на 32%.

Илья Поночевный также рассказал о поддержке участников СВО.

«Главное — мы показали свое единство в поддержке СВО и наших защитников. Это и гуманитарная помощь, и участие в акциях, и забота о раненых, проходящих в нашем округе реабилитацию», — отметил он.

После глава округа добавил, что работа по созданию комфортных условий для жителей, будет продолжаться. В этом его команда руководствуется принципом губернатора Московской области Андрея Воробьева — житель всегда прав.

«Илья Игоревич правильно сказал, что наша экономика, новые предприятия, новые рабочие места — это источник для развития социальной сферы, это возможность строить новые школы, больницы, сады. Хочу пожелать команде Дмитровского городского округа сосредоточиться на <…> развитии новых предприятий <…> и малого бизнеса», — сказала заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

После для участников мероприятия прошел концерт, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Солисты Большого театра России Ольга Селиверстова и Габриель Де-Рель исполнили произведения классиков русского музыкального искусства.

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