Подмосковье 05 июля 2023, 16:57 Глава Дмитровского округа рассказал руководству предприятия «Ахагласс» о доступных мерах поддержки

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Глава Дмитровского округа встретился с руководством предприятия «Ахагласс». Он познакомился с ассортиментом изделий из стекла и рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки для бизнеса.

Производственный цех компании расположен в селе Рогачево. Там выпускают изделия из плоского стекла и зеркал. Так, недавно компания сделала уникальную стеклянную вешалку для одежды.

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«Контакт с предприятиями очень важен. Нам необходимо знать, нужна ли им поддержка, и, само собой, отвечать на вопросы людей. Жизнь муниципалитета и жизнь предприятия обычно тесно связаны между собой. Совместное общение помогает преодолеть сложности и одновременно сделать лучше повседневную реальность граждан и бизнеса», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Сегодня на предприятии «Ахагласс» работают 45 сотрудников. Стекольная фабрика планирует расширять объемы производства и ассортимент.

«Наша встреча с Ильей Игоревичем прошла на позитиве. <…> Он рассказал о множестве городских проектов, которые нас заинтересовали», — поделился впечатлениями от встречи генеральный директор «Ахагласс» Андрей Панин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

«Мы все слышали, о чем говорил наш президент на Петербургском международном экономическом форуме: в сложных условиях особенно важно дать бизнесу точку опоры, поддержать тех, кто строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологического, промышленного, аграрного суверенитета нашей страны. Важно, чтобы удобных сервисов для бизнеса становилось больше», — сказал губернатор.

Напомним, в Подмосковье для бизнеса работает горячая линия. По короткому номеру 0150 можно задать любой вопрос и получить необходимую консультацию.

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