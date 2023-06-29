Подмосковье 29 июня 2023, 14:38 Глава Дмитровского округа провел прием жителей по имущественным вопросам

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Глава Дмитровского округа провел личный прием граждан. Большинство озвученных вопросов касалось земельно-имущественных отношений.

Владелица земельного участка в Дмитрове попросила помочь с оформлением в собственность соседнего участка с заброшенным домом. Жительница Ольявидово узнала о возможности обустройства подъезда к участку.

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«Поручил коллегам детально проработать каждое обращение и оперативно помочь заявителям», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Записаться на личный прием к главе округа можно по телефону 8 (496) 221-98-04 или в общественной приемной по адресу: Дмитров, улица Вокзальная, дом № 18.

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