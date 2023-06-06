Подмосковье 06 июня 2023, 12:59 Глава Дмитровского округа поздравил бойца СВО с бракосочетанием

Читать 360tv в

Раненый участник СВО сыграл свадьбу с любимой девушкой во время реабилитации в Дмитрове. С этим важным событием семью поздравил глава городского округа Илья Поночевный.

Антон рассказал, что раньше много путешествовал по России и играл музыку на улицах, чтобы поднять людям настроение. Однажды, семь лет назад к нему подошла красивая девушка и подхватила песню. Это была Полина.

Реклама

Молодые люди влюбились друг в друга, начали встречаться, но пожениться не успели — Антон оправился добровольцем на СВО. Там парень получил ранение, после чего был отправлен на реабилитацию в санаторий Минобороны в Дмитрове. Здесь, в отпуске, и решили сыграть свадьбу.

«Ребята, я вам по-доброму завидую! Вы молодые, яркие, светитесь от счастья. Антон, хочу пожелать, чтобы у тебя был свой домашний очаг, который всегда бы согревал вашу семью. Полина, всегда поддерживай свою вторую половину», — поздравил молодоженов глава Дмитрова Илья Поночевный.

После реабилитации Антон вновь планирует вернуться на СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить вопрос с оформлением документов на замену протеза руки участника специальной военной операции.