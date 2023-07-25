Подмосковье 25 июля 2023, 09:58 Глава Дмитровского округа обсудил меры поддержки на встрече с предпринимателями Телеканал «360»

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Бизнес-сообщество Дмитровского округа ищет новые формы взаимодействия. Очередная встреча прошла в гольф-клубе. В неформальной обстановке предприниматели обсудили важные вопросы с главой округа Ильей Поночевным.

Предприниматели могли обсудить и решить свои вопросы, узнать опыт коллег, уточнить меры поддержки со стороны органов местной власти.

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«Дмитров развивается, строятся заводы, а те которые были — они расширяются. Вы здесь самые передовые люди, самые активные, которые фактически дают развиваться нашему городу. Я за это хочу сказать вам большое спасибо, мы это очень ценим», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Среди новых лиц на встрече — представители компании с участием иностранного капитала. Так, партнеры из Турции выбрали город из-за комфортных инвестиционных условий и местного климата.

Сейчас в округе строят новый завод порошковой краски. Инвестиции составили миллиард рублей. Директор завода «Иннова» Халил Рахман Чаглайан отметил, что сотрудники администрации всегда на связи и всегда готовы помочь.

Встреча прошла в гольф-клубе. Сначала инструкторы объяснили участникам, как пользоваться клюшкой. В конце определили победителей. В финале сошлись два предпринимателя — Владислав Чебурашкин и Халил Рахман Чаглайан. Им вручили сертификаты на посещение клуба.

«Здесь много наших коллег, можно пообщаться в неформальной обстановке, обсудить проблемы, перспективы, сложности. Это интересно, полезно, развивает кругозор, делает нас ближе друг к другу», — отметил генеральный директор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% с января. Рост выручки наблюдается в промышленности, логистике и финансовом секторе.

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