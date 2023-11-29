29 ноября 2023, 15:44
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел встречу с жителями
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел ежемесячный прием граждан. Жители обсудили с руководителем муниципалитета вопросы ЖКХ, культуры и спорта, здравоохранения, образования и многие другие.
Среди участников встречи с главой была жительница села Озерецкое. Девять лет назад она создала театральную студию в жилом комплексе «Мечта». Женщина обратилась к главе округа с вопросом по развитию студии.
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вместе со своим заместителем Еленой Виноградовой рассмотрел несколько вариантов и дал женщине ряд рекомендаций. Решение этого и других вопросов Илья Поночевный взял под личный контроль.
Записаться на прием к главе Дмитровского округа или его заместителям можно по телефону 8 (496) 221-98-04, а также в общественной приемной по адресу: улица Вокзальная, дом № 18.
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Дмитров
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