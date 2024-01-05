Подмосковье 05 января 2024, 19:44 Глава Дмитрова Поночевный указал на отсутствие серьезных аварий в округе Unsplash

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Обращения по поводу отопления в Дмитровском городском округе взяли на контроль. Специалисты в круглосуточном режиме работают над устранением аварийных ситуаций.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный подчеркнул, что администрация видит все обращения по поводу понижения температуры в домах.

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«Из-за аномальных морозов в котельных, к сожалению, происходят аварийные ситуации. Сотрудники МУП „ДУ ЖКХ“ стараются все оперативно ликвидировать. Отмечу: серьезных аварий у нас нет, все решаем в рабочем порядке», — указал глава Дмитрова.

Он отметил, что большую нагрузку испытывает и система электроснабжения. Специалисты «Россетей» круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы. Администрация предпринимает все возможные усилия для того, чтобы тепло и электричество было в каждом доме.

«Прошу проявить терпение и понимание», — подытожил Илья Поночевный.

Для того, чтобы сообщить об аварийной ситуации, необходимо позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61, 8 (495) 993-95-32.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

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