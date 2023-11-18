Подмосковье 18 ноября 2023, 13:51 Глава Дмитрова Илья Поночевный провел встречу с жителями поселка Деденово Телеканал «360»

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный провел встречу с жителями поселка Деденово. Мероприятие состоялось в одноименном культурно-досуговом центре, в нем приняли участие и жители ближайших населенных пунктов. На встрече вопросы коснулись сферы деятельности ЖКХ, газификации, освещения улиц, транспортной доступности к селам и другие.

Перед началом встречи жители успели пообщаться с заместителями главы муниципалитета и представителями профильных служб, которые провели прием граждан в формате «выездной администрации». Большинство людей, пришедших на встречу, получили ответы на свои вопросы на месте.

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«Хотелось бы сказать пару слов Илье Игоревичу, [выразить] большую благодарность, что мы 50 лет ждали, и наконец-то нам сделали площадку, заасфальтировали», — заявила местная жительница Анна Негина.

«Сейчас мы вносим маршрут в постановление, и уже у нас автобус арендованный и приобретенный <…> Сейчас нашли маршрут безопасный», — уточнила начальник управления образования округа Татьяна Малинникова.

По ее словам, маршрут запустят в первых числах декабря.

Такие встречи очень полезны, считают глава округа и жители. Именно в такой неформальной обстановке можно задать прямой вопрос администрации округа и получить на него конкретный ответ. Все обращения вносятся в протокол, а исполнение контролируется.

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