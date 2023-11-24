Подмосковье 24 ноября 2023, 22:00 Глава Дмитрова Илья Поночевный проинспектировал благоустройство Советской площади Пресс-служба Администрации г.о. Дмитров

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Руководитель Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход работ по благоустройству Советской площади. Здесь уже установили 20-метровую елку со светодиодным шаром.

На площади демонтировали старый асфальт, а также провели озеленение и благоустройство прогулочных, парковых зон и велодорожек. Сейчас специалисты укладывают современное плиточное покрытие, обладающее антискользящими свойствами.

Пресс-служба Администрации г.о. Дмитров Пресс-служба Администрации г.о. Дмитров Пресс-служба Администрации г.о. Дмитров Пресс-служба Администрации г.о. Дмитров

Кроме того, на площади установят новую современную систему освещения, а также видеокамеры. Это позволит сделать отдых местных жителей и гостей города в темное время суток безопасным. Также здесь возведут пряничный домик с дополненной реальностью, «Зимний лес» длиной в 11 метров и многие другие арт-объекты.

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