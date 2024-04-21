Подмосковье 21 апреля 2024, 21:32 Глава Чехова принял участие в субботнике в поселке Столбовая Телеканал «360»

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В поселке Столбовая городского округа Чехов более 50 жителей объединили свои усилия в рамках массового субботника, чтобы привести в порядок зеленую зону между улицами Парковой и Мира. К уборке присоединился и глава муниципалитета Михаил Собакин.

Участники субботника, вооруженные граблями, перчатками, пакетами для мусора, железными щетками и краской, не только убрали территорию от мусора, но и обновили лавочки.

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На субботнике удалось собрать около 150 больших мешков мусора, что составляет примерно 10 кубических метров отходов. Это уже третья подобная акция в городском округе Чехов. Михаил Собакин выразил благодарность всем жителям за активное участие и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и сплочению общества.

В следующую субботу, 27 числа, запланирован общерегиональный субботник на 18 территориях. Для поддержания бодрого духа на шести площадках организуют горячее питание и музыкальное сопровождение.

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