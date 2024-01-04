Подмосковье 04 января 2024, 19:58 Глава Чехова Собакин взял ситуацию с отключениями света в округе под личный контроль Unsplash

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин держит на контроле ситуацию, связанную с отключениями электроэнергии. Для жителей, оставшихся без тепла, организованы пункты обогрева.

Михаил Собакин сообщил, что в настоящее время в населенных пунктах, откуда поступили сообщения об отключении электроэнергии, ведутся восстановительные работы. Для устранения аварий задействованы 11 бригад и 22 единицы спецтехники.

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«В рамках надежности и бесперебойной подачи электроснабжения потребителям на территории городского округа Чехов бригадами ПАО „Россети Московский регион“ установлено более 40 генераторов для увеличения мощности подаваемой электроэнергии потребителю. На ежедневной основе осуществляется контроль за работой генераторов и их своевременная заправка», — подчеркнул Михаил Собакин.

Он подчеркнул, что причиной отключений послужили сильные морозы и, как следствие, увеличение в разы энергопотребления домовладений.

Все жители, оставшиеся без электроэнергии, в ожидании восстановительных работ могут разместиться в ближайших Домах культуры, где организованы пункты обогрева. Они работают в ДК «Мечта», ДК «Родник», ДК «Заря», ДК «Меридиан», ДК «Каскад», ДК «Орбита», ДК «Радуга».

Кроме того, можно получить необходимую помощь от волонтеров, обратившись по телефону: +7 (903) 744-16-01. Сообщить об отключении электроэнергии можно по номеру круглосуточной «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220.

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