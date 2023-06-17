Подмосковье 17 июня 2023, 21:05 Глава Чехова подвел итоги 2022 года и поделился планами на перспективу

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Глава Чехова Григорий Артамонов выступил с ежегодным обращением к местным жителям. На протяжении прошлого и этого года в городском округе проделали огромную работу, например, строятся новые соцобъекты, ремонтируются дороги и благоустраиваются общественные территории, создаются новые рабочие места и оказывается поддержка местным предпринимателям.

«У нас появилось за это время много новых интересных проектов, которые связаны с теми изменениями, которые благодаря эффективной работе администрации округа преобразовали инфраструктуру в районе реки Теребенка, в районе городского парка. Теперь там проводим мероприятия, которые раньше не могли проводить», — сообщил заведующий ДК «Русь» Андрей Аркадьев.

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Газификация и инвестиции, социальные выплаты и поддержка — одна из приоритетных тем в докладе Григория Артамонова. Руководитель муниципалитета не обошел стороной и тему специальной военной операции. Округ активно помогает жителям новых территорий и военнослужащим, которые служат в зоне СВО. А близкие тех, кто находится на передовой, получают всю необходимую помощь.

«Я думаю, что в нынешней ситуации, когда мы переживаем СВО, нужно понимать, что от нашего личного участия зависит результат. Поэтому нужно принимать участие, нужно помогать, нужно поддерживать», — сообщил депутат Совета депутатов Чехова Константин Значков.

В зале собрались более тысячи жителей городского округа. Среди них военнослужащие — участники СВО и члены их семей, почетные граждане, депутаты, представители бизнеса, врачи, учителя и ветераны. Григорий Артамонов отметил, что все достижения стали возможны благодаря совместным усилиям жителей, всех городских служб, депутатов, правоохранительных органов.

«Все перемены в нашем округе происходят благодаря инициативным и активным жителям. Их неравнодушие дает импульс к развитию и позволяет сделать наш край лучше», — заявил глава Чехова.

Артамонов отметил, что концепция стратегического развития муниципалитета продолжит строиться на активной обратной связи с жителями и прямом диалоге.

С начала года экономика Подмосковья выросла на 12,3%. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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