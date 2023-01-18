Подмосковье 18 января 2023, 15:47 Глава Богородского округа взял под контроль жалобы обратившихся к нему жителей

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Глава Богородского округа Игорь Сухин провел прием жителей. Большинство вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорог. Все обращения были взяты на контроль.

Вера Мишина и Светлана Лапина обратились к главе округа с просьбой оказать содействие в решении проблем дома № 9 на улице Луговой в поселке Обухово. Жительницы рассказали о протечке кровли, неисправной канализации и отсутствии ремонта в подъезде. В старом доме необходимо провести серьезные работы.

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«Поедем, будем фонд просить (Фонд капитального ремонта — прим. ред.). Мы понимаем, что 16 или 15 квартир, которые платят, в жизни не соберут на капитальный ремонт кровли. Нам всем вместе надо помогать, поэтому мы оценим эту историю. <…> Течь на голову не должно», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Глава отметил, что вопросы с канализацией решат в течение двух дней, а к ремонту в подъезде уже приступили. Капитальный ремонт дома планировался на 2033 год, но из-за проблем, с которыми столкнулись жители, график необходимо сместить.

Также главу попросили решить вопросы с уличным освещением в деревне Бездедово и с обслуживанием подъездных дорог в садовом товариществе «Путеец».

Прием по личным вопросам граждан проходит каждую среду. Записаться можно по телефонам Центра обработки информации: 8 (496) 516-48-88, 8 (499) 490-48-88.

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