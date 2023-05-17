Подмосковье 17 мая 2023, 16:25 Глава Богородского округа взял под контроль решение проблем обратившейся к нему многодетной семьи

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Глава Богородского округа провел прием граждан. Он взял под личный контроль решение проблем многодетной семьи, а также вопросы жительницы дома на улице Белякова в Ногинске, касающиеся коммунальной сферы.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин взял в работу все озвученные на личном приеме вопросы. Он пообещал привлечь полицию, чтобы помочь многодетной семье, которая была вынуждена переехать в другую квартиру из-за конфликтных и шумных соседей. Также родителям помогли записать ребенка к неврологу. Глава взял это под личный контроль.

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Татьяна Кучаева обратилась к главе с жалобой на управляющую компанию. Жители дома № 2 на улице Белякова не получают акты о платежах от управляющей компании и не могут проверить, на что идут их средства.

Татьяна Анатольевна также подняла вопрос, касающийся текущего содержания и ремонта жилого дома. По ее словам, в доме течет канализация, а на проезжей части — большая лужа.

Глава округа поручил своему заместителю Юрию Левахину разобраться с ситуаций и помочь жильцам.

Ранее глава Главного управления содержания территорий региона доложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что в мае ведомство получило на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства.

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