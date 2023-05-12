Подмосковье 12 мая 2023, 14:54 Глава Богородского округа взял под контроль обращения многодетных семей из сел Мамонтово и Стромынь

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Глава Богородского округа встретился с многодетными семьями, получившими земельные участки в селах Мамонтово и Стромынь. Жители попросили взять под контроль решение вопросов с подключением коммуникаций и развитием инфраструктуры.

Жители села Мамонтово обратились к главе с просьбой подключить их участки к инженерным инфраструктурам. На улице Семейной отсутствуют необходимые для жизни условия: вода, газификация, уличное освещение. Эти участки многодетным выделили более 10 лет назад.

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«На следующей неделе посчитаем, составим смету по освещению и будем закладывать в бюджет. Газ можно подключить благодаря президентской программе „Социальная газификация“. Наши специалисты помогут», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

В 3-м Речном проезде в селе Стромынь ситуация сложнее. Там нет не только освещения, но и подъезда к участкам, которые расположены в болотистой местности. Жителям приходится добираться к домам по самодельной тропе.

«На сегодняшний день прошло много лет, землю им выдавали в 2012 году, но мы все равно постараемся рассмотреть все варианты. Договорились, что к ним приедут специалисты сферы земельно-имущественных отношений. Если замена уже невозможна, будем отталкиваться от того, что есть. Планировать освещение и дороги. Будем вместе с Советом депутатов решать этот вопрос», — сказал глава.

Встреча прошла по обращениям жителей, с этими вопросами они ранее приходили на личный прием к главе.

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