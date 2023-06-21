Подмосковье 21 июня 2023, 11:03 Глава Богородского округа выступил с ежегодным обращением к жителям

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Глава Богородского округ Игорь Сухин выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Он рассказал об итогах работы в социальной сфере.

«Первое наше правило — быть командой. Второе — расставлять приоритеты. И третье, безусловно, слышать людей. Людей конструктивных. Залог успеха — это быть в команде: быть в команде президента, быть в команде губернатора, быть командой Богородского округа», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Приоритетная задача, которую отметил губернатор, — развивать сферу здравоохранения. И в этом направлении есть положительные перемены. За три года в округе отремонтированы 16 медучреждений.

По словам главы, скоро откроется новое здание скорой помощи. В 2024 году в Заречье начнется строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену. Развиваются и новые виды специализированной медпомощи, а сотрудники получают возможность работать на современном оборудовании.

«Открыли в Ногинской областной больнице два новых отделения. Это нефрологическое и отделение гематологии и химиотерапии. Мы приобрели новую медтехнику на сумму более 85 миллионов рублей. Современное <…> оборудование поступило в стационар Детской городской больницы в Ногинске, а также в поликлиники № 1 и № 2», — сообщил Игорь Сухин.

Общественные пространства тоже преображаются. Так, в Ногинске появилась фонтанная площадь, а в Электроуглях — новый сквер. Впереди — реконструкция скверов Карла Маркса и Бугрова в Ногинске, а также сквера Боевой славы в Старой Купавне и второй этап строительства набережной. Кроме того, обновят парки в Обухове, Электроуглях и Ногинске.

Также за пять лет преобразились 112 дворов, в ближайшие два года благоустроят еще 40. В округе открыли 80 новых площадок, еще 20 установим к 2025 году.

Что касается образования, глава напомнил, что новые школы не строили в округе 30 лет. Но все изменилось, и сейчас главная цель — ликвидация второй смены.

«После капремонта за пять минувших лет у нас открыто 17 объектов образования», — добавил глава округа.

Сегодня 13 центров образования входят в сотню лучших в Подмосковье. По этому показателю Богородский округ сейчас на 1-м месте в регионе.

«Это совершенно новый уровень образования. Дети ходят с удовольствием», — отметил депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Еще один повод для гордости — программа переселения. Только в этом году новоселами стали жители 13 аварийных домов в Ногинске. В этом году переселят людей еще из 29 домов округа.

Кроме того, продолжают выдавать ключи от новых квартир и детям-сиротам. В прошлом году для них приобретено 44 квартиры, а в этом году — 32.

Решается в округе и вопрос обманутых дольщиков. Так, за три года их стало на 90% меньше.

Преображаются также дома культуры и библиотеки. В округе отремонтировали уже 21 объект.

«В ближайших планах строительство Центра культурного развития в поселке имени Воровского и капитальный ремонт еще 10 учреждений культуры, включая самый большой центр культуры „Акрихин“ в Старой Купавне», — поделился глава округа.

Округ продолжает активно развиваться. И это отмечают на региональном уровне.

«Андрей Юрьевич (губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — прим. ред.) справедливо нам всегда повторяет, что самое главное — это результат. Потому что только по результату о нас судят, по нашим делам. И самый главный результат это, в том числе, доверие жителей. Если житель одобряет что мы делаем, значит, мы правильно действуем. Поэтому в сегодняшнем отчете я вновь увидела эти планы. Они правильные, они хорошие, они на ближайшие пять лет. Мы — команда губернатора, и нам очень важно реализовать все эти планы и заслужить одобрение жителей», — сказала министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

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