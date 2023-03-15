Подмосковье 15 марта 2023, 12:32 Глава Богородского округа вручил четырем сиротам сертификаты на новое жилье

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Еще четыре сироты из Богородского округа вскоре смогут приобрести собственные квартиры. Глава округа Игорь Сухин вручил им государственные жилищные сертификаты на четыре миллиона рублей.

Раньше муниципалитет закупал квартиры для сирот. Теперь законодательство изменилось, и они получают жилищные сертификаты, которые дают возможность самостоятельно выбрать город, район, дом и квартиру.

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«Подмосковье — лидер по предоставлению жилья детям-сиротам. И Богородский округ успешно участвует в этом. Работа идет планово, без сбоев, за что спасибо нашему правительству и губернатору Андрею Воробьеву. С этого года у ребенка есть выбор, он может получить госсертификат или же квартиру, как это было раньше. Плюс сертификата в том, что можно самому приобрести понравившуюся квартиру в любом городском округе», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Администрация округа в этом году планирует обеспечить квартирами 15 сирот.

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