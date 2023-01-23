Подмосковье 23 января 2023, 16:29 Глава Богородского округа проверил строительство станции скорой помощи и кинотеатра «Рассвет»

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Станция скорой помощи и кинотеатр «Рассвет» строятся в Ногинске. Готовность объектов проверил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Новая станция скорой помощи на улице 2-я Глуховская готова на 90%. Сейчас на объекте работает 96 человек и четыре единицы техники. Идут работы по внутренней и внешней отделке.

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Внутри будет все для удобства медиков. На первом этаже расположится диспетчерская и рабочие кабинеты, на втором — комнаты отдыха, душевые, раздевалки и кухня. Третий этаж займет административный отдел.

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«Здание трехэтажное, отвечающее всем современным стандартам: с кондиционерами, вытяжками, лифтами. Туда в общем-то не привозят больных, но безбарьерная среда учтена», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

По его словам, автопарк учреждения будет включать 17 карет скорой помощи. Также здесь предусмотрены свой пункт техосмотра и мойка.

Строительство кинотеатра «Рассвет» также находится на контроле главы округа. Здесь продолжаются внутренние работы. Помещение первого кинозала, по словам собственника, будет готово в конце весны. Однако есть задержки в поставках оборудования для других помещений.

«Вопрос, конечно, связан с определенным импортным оборудованием. <…> Есть задержки с поставками. В тоже время лифт уже пришел, подняться на этажи и в кинозалы можно. Сейчас будем вместе с собственником стараться ускорить вопрос доставки», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Кроме трех кинозалов, в здании планируется фудкорт с летней верандой, игровая зона для детей и торговые площадки. Территорию рядом также благоустроят.

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