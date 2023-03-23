Подмосковье 23 марта 2023, 15:36 Глава Богородского округа поздравил женскую футбольную команду «Спасатель» с успешным выступлением на первенстве России

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Женская футбольная команда «Спасатель» из Ногинска прошла долгий путь к успеху. Сначала девушки стали вторыми на первенстве Московской области. Затем в числе 16 лучших команд страны прошли на первенство России, где заняли седьмое место. С этим достижением их поздравил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Глава округа и сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России, который активно поддерживает женскую футбольную команду, вручили спортсменкам памятные подарки.

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«Мы совершенно не удивлены вашим успехом. Не удивлены, но очень гордимся. Вы идете стопами богородских побед, следуйте так же дальше, а мы вам будем помогать», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Одним из топовых игроков первенства России стала капитан команды «Спасатель» Таня Лукахина. Ее талант отметили, признав лучшим нападающим и бомбардиром. Она забила в ворота соперников 28 мячей.

«Девочки все боевые, все с характером. Сначала пришло порядка 50 человек. Некоторые ушли, остались самые стойкие. И за счет характера мы многие турниры выигрывали. Настраиваю, что надо на каждый матч выходить и оставлять все силы на поле», — поделился главный тренер женской футбольной команды «Спасатель» Автандил Хубулов.

Как говорит тренер, многих побед удалось добиться благодаря слаженной работе, ежедневным тренировкам и силе воли участниц команды.

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