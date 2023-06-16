Подмосковье 16 июня 2023, 13:55 Глава Богородского округа поздравил военно-морской клинический госпиталь с 40-летием

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Военно-морской клинический госпиталь в Богородском округе отпраздновал 40-летие. С круглой датой врачей и военнослужащих поздравил глава округа Игорь Сухин.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин пообщался с участниками СВО, которые находятся на лечении в госпитале, и поздравил медицинских работников с юбилеем учреждения. Он также вручил подарки врачам и военнослужащим.

«Сегодня медработники в погонах дополняют героические страницы истории отечественной военной медицины. Времена для них не самые простые <…>. Возросла нагрузка и ответственность. Однако они добросовестно выполняют свою миссию — спасают и сохраняют жизни людей. Не только лечат пациентов, но и поддерживают их моральный дух!» — отметил Игорь Сухин.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе льготах и услугах реабилитации для бойцов СВО.

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