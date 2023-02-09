Подмосковье 09 февраля 2023, 16:23 Глава Богородского округа поручил решить озвученные на встрече с жителями проблемы

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Глава Богородского округа встретился с жителями, чтобы обсудить актуальные для них проблемы. Для каждого из трех адресов было поручено проработать рабочее решение.

Жители 1-й Северной улицы в Ногинске уже три года жалуются на производственную площадку, где красят машины, складируют мусор и бетон. Люди вынуждены слушать шум проводимых там работ, дышать цементной пылью и химией.

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«Конечно, такое соседство никому не понравится. Вопрос непростой. Тем не менее будем искать и приглашать собственника, решать с ним вопросы. Надеюсь, решение найдем», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Дачники попросили главу сделать дорогу к СНТ «Путеец». Сейчас есть два пути — через соседнее СНТ «Глуховчанка» и вдоль железнодорожных путей по разбитой дороге, которая не обслуживается. Члены СНТ боятся, что в любой момент собственники могут перекрыть эти подъезды.

«Региональный оператор иногда отказывается приезжать либо из-за того, что дорога не почищена, либо скользкая, либо еще что-то. Поэтому вопрос сложный, связан с генеральным планом, с сервитутами, с большим количеством разных собственников. Но у нас вариантов нет — мы обязаны найти решение», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

У жителей дома № 224 на улице 3-го Интернационала в Ногинске проблема с отоплением уже больше 20 лет. Предыдущая управляющая компания изменила проектное решение отопления всего дома — с верхнего розлив поменяли на нижний. С тех пор жители с 11 по 14 этажи в морозные дни ощущают перебои с теплоснабжением. Нынешняя управляющая компания разводит руками. Теперь за дело возьмется администрация.

Глава округа поручил провести независимую экспертизу, которая даст решение проблемы. Специалисты проверят и электроэнергию. Несколько лет назад один из щитков сгорел. Жители считают, что и с остальными могут быть проблемы.

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