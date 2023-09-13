13 сентября 2023, 17:35
Глава Богородского округа пообещал юноше из Херсона помочь с зачислением в колледж
Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился на традиционном приеме жителей с семьей из Херсона. Все документы у них остались в родном городе, в том числе и подтверждающие, что ребенок учился два года в колледже. Руководитель муниципалитета поручил помочь восстановиться подростку на учебе.
Вопрос взяли под контроль специалисты центра поддержки участников СВО и их семей. Для зачисления в колледж ребенку необходимо пересдать некоторые экзамены, после чего подросток сможет вернуться к учебе.
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Глава округа проводит приемы жителей каждый вторник. Записаться можно по телефону +7-496-516-48-88.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.
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