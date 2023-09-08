08 сентября 2023, 15:04
Глава Богородского округа Игорь Сухин пришел на выборы с семьей
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин пришел на выборы с семьей. Он проголосовал на одном из 127 избирательных участков муниципалитета.
«Каждый ответственный и понимающий человек должен обязательно прийти на выборы и отдать свой голос за губернатора Московской области и депутата, который пять лет будет представлять интересы конкретного округа», — заявил Сухин.
Реклама
Также в Богородском отрыты четыре временных УИК. Зарегистрировались 115 кандидатов в Совет депутатов округа.
«Это моя сугубо личная позиция, но, мне кажется, если мы хотим что-то изменить в нашем городе, округе и стране, то на выборы необходимо ходить», — рассказал житель Старой Купавны Андрей Растегин.
В дни выборов на каждом избирательном участке округа жителям выдают «Богородские карты».
Выборы губернатора Подмосковья идут полным ходом. Уже 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования. Такие данные выдает информационное табло ЦИК России.
По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»
Единый день голосования
Богородский
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама