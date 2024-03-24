Подмосковье 24 марта 2024, 20:30 Глава Богородского городского округа возложил цветы к мемориалу погибшим в теракте пресс-служба администрации городского округа Богородский / Телеканал «360»

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В Богородском городском округе прошел день траура в память о жертвах, погибших в Crocus City Hall. Жители округа собрались у временного мемориала, чтобы выразить свои соболезнования тем, кто пострадал в результате трагедии в Красногорске.

Глава округа Игорь Сухин также принес цветы и выразил соболезнования.

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«Приношу соболезнования родным и близким людей, которые погибли и пострадали в „Крокусе“. Наши люди только сплачиваются и объединяются вокруг такой беды», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Пресс-служба администрации городского округа Богородский / Телеканал «360» Пресс-служба администрации городского округа Богородский / Телеканал «360» Пресс-служба администрации городского округа Богородский / Телеканал «360» Пресс-служба администрации городского округа Богородский / Телеканал «360»

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

В тот же вечер прошла акция «Свеча памяти», где участники создали из свечей надпись «Крокус. Скорбим» возле мемориала. Мероприятие собрало множество людей, которые хотели почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим, демонстрируя единство всего округа и страны в целом перед лицом трагедии.