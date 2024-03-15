Подмосковье 15 марта 2024, 12:40 Глава Богородского городского округа приехал на избирательный участок № 1906 вместе с внуками Телеканал «360»

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Глава Богородского округа Игорь Сухин проголосовал на выборах президента России в Старокупавинском лицее. Избирательный участок № 1906 он посетил вместе с внуками Даней и Алисой.

«Мы голосуем всей семьей. С Алисой уже во второй раз — она опытный избиратель. Вместе отправили бюллетень за президента в корзину для голосования. Будет здорово, если точно также все семьи придут на участки и проголосуют за будущее нашей страны», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участники работают с 8:00 до 20:00. Также проголосовать можно с помощью дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах региона возле избирательных участков запланированы культурные программы. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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