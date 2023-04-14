Подмосковье 14 апреля 2023, 19:13 Глава Балашихи встретился с мобилизованным жителем округа

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Глава Балашихи Сергей Юров встретился с местным жителем, участником СВО. Военнослужащий приехал домой в отпуск на две недели, скоро мужчина вновь отправится на службу.

Александр получил повестку в числе первых граждан РФ в рамках частичной мобилизации.

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«Пришел и говорю: все, я готов ехать. Пришел с близкими, родными. Отвел ребенка в сад, жена привезла в военкомат сама. И все, 3 октября уехал уже», — рассказал мужчина.

Супруга военнослужащего Екатерина в День защитника Отечества лично привезла на фронт гумпомощь от администрации Балашихи и волонтеров. Среди переданных вещей были дизельный генератор, цепи, бензопилы, продукты и другие необходимые ресурсы.

С собой в зону СВО Александр также повезет собранные добровольцами вещи — маскировочные костюмы, летняя форма, кроссовки, носки и средства от насекомых.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сотни тысяч неравнодушных жителей региона всех возрастов ежедневно собирают и отправляют необходимые вещи, еду, медикаменты и пишут трогательные письма в рамках акции «Доброе дело».

За этот год мы собрали более 3,6 тысячи тонн помощи, в том числе 328 тонн — для наших бойцов», — добавил глава региона.

Для всех желающих внести свою лепту, в Балашихе работают пункты сбора ресурсов для участников СВО. Они расположены в местном отделении партии «Единая Россия», в городской Общественной палате и других учреждениях. Их адреса и режим работы можно узнать на сайте volontermo.ru.

Также в округе функционирует Центр поддержки участников специальной военной операции и их родственников. Организация работает на базе центра «Семья» по адресу: Балашиха, Московский проезд, 13. Подробности можно уточнить по телефону +7 (901) 584-02-70.