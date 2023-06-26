26 июня 2023, 09:43
Глава Балашихи вручил выпускникам школ медали «За особые успехи в учении»
Глава Балашихи вручил медали «За особые успехи в учении» 222 выпускникам. Все они закончили учебу с отличием.
Бал медалистов прошел во дворце культуры «Балашиха». Ребятам вручили награды и подарок — наручные часы. Также 45 выпускников получили премии главы Балашихи за успехи в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта.
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Выпускников поздравили глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.
«Сегодня в этом зале самые лучшие, самые умные и самые настойчивые ребята. От себя и от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поздравляю вас с окончанием школы. Важный этап вашей жизни закончился, впереди взрослая жизнь и поступления в вузы» — сказал Сергей Юров.
Всего в школах Балашихи в этом году 2 187 выпускников. Более 40 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, двое стали мультибалльниками.
«Мы гордимся вами! Уверен, что наши выпускники — настоящие патриоты Родины. От всего сердца хочу пожелать юношам вырасти настоящими защитниками Отечества. Занимайтесь спортом, будьте настойчивыми. А девушкам хочу пожелать хорошо учиться, выйти замуж, родить детей и стать настоящими хранителями очага», — сказал Вячеслав Фомичев.
После церемонии награждения для выпускников выступил Доминик Джокер.
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Балашиха
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