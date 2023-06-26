Подмосковье 26 июня 2023, 09:43 Глава Балашихи вручил выпускникам школ медали «За особые успехи в учении»

Читать 360tv в

Глава Балашихи вручил медали «За особые успехи в учении» 222 выпускникам. Все они закончили учебу с отличием.

Бал медалистов прошел во дворце культуры «Балашиха». Ребятам вручили награды и подарок — наручные часы. Также 45 выпускников получили премии главы Балашихи за успехи в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта.

Реклама

Выпускников поздравили глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.

«Сегодня в этом зале самые лучшие, самые умные и самые настойчивые ребята. От себя и от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поздравляю вас с окончанием школы. Важный этап вашей жизни закончился, впереди взрослая жизнь и поступления в вузы» — сказал Сергей Юров.

Всего в школах Балашихи в этом году 2 187 выпускников. Более 40 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, двое стали мультибалльниками.

«Мы гордимся вами! Уверен, что наши выпускники — настоящие патриоты Родины. От всего сердца хочу пожелать юношам вырасти настоящими защитниками Отечества. Занимайтесь спортом, будьте настойчивыми. А девушкам хочу пожелать хорошо учиться, выйти замуж, родить детей и стать настоящими хранителями очага», — сказал Вячеслав Фомичев.

После церемонии награждения для выпускников выступил Доминик Джокер.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».