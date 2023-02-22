Подмосковье 22 февраля 2023, 17:07 Глава Балашихи вручил почетные грамоты военнослужащим 1-й армии ПВО

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Глава Балашихи Сергей Юров в преддверии Дня защитника Отечества отметил ветеранов и военнослужащих 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Он вручил почетные грамоты за высокий профессионализм и качественное несение боевой службы.

Торжественное мероприятие прошло в доме культуры «Северный». Участие в нем также приняли командующий 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, генерал-майор Константин Огиенко, председатель объединенного совета общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Заря Алексей Дедов, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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«Мы искренне гордимся, что командование армией (1-я ордена Ленина армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения — прим. ред.) находится на территории нашего города. Со своей стороны, мы стараемся оказывать максимальную поддержку. Мы видим, что та работа, которую вы выполняете, стоит во главе всей работы нашего большого государства. Поэтому хочу сказать искренние слова благодарности. Вы по-настоящему продолжаете то благое великое дело, которое уважаемые ветераны закладывали в основу, в том числе нашей прославленной армии ПВО. Низкий вам поклон за вашу работу, мы рядом с вами», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Командующий 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, генерал-майор Константин Огиенко вручил военнослужащим награды и погоны в связи с присвоением очередных воинских званий.

После торжественной части для всех присутствующих прошел концерт. На сцене выступили творческие коллективы Балашихи.

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