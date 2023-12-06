Подмосковье 06 декабря 2023, 15:11 Глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями округа Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Личный прием жителей провел глава городского округа Балашиха Сергей Юров. На встречу к руководителю муниципалитета со своими вопросами пришли четыре человека.

Прием прошел в местном отделении партии «Единая Россия». Вместе с главой городского округа Балашиха на приеме присутствовали заместители и руководители структурных подразделений администрации города. Встречу приурочили к 22-летию партии «Единая Россия».

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Вопросы горожан касались предоставления земельных участков, жилья, заключения договора по социальному найму для служебной квартиры и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Их решение взяли под контроль руководители профильных направлений администрации городского округа Балашиха.

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