06 декабря 2023, 15:11
Глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями округа
Личный прием жителей провел глава городского округа Балашиха Сергей Юров. На встречу к руководителю муниципалитета со своими вопросами пришли четыре человека.
Прием прошел в местном отделении партии «Единая Россия». Вместе с главой городского округа Балашиха на приеме присутствовали заместители и руководители структурных подразделений администрации города. Встречу приурочили к 22-летию партии «Единая Россия».
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Вопросы горожан касались предоставления земельных участков, жилья, заключения договора по социальному найму для служебной квартиры и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Их решение взяли под контроль руководители профильных направлений администрации городского округа Балашиха.
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Балашиха
«Единая Россия»
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