Подмосковье 04 апреля 2024, 13:30 Глава Балашихи Сергей Юров встретился с участниками молодежного фестиваля Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Делегация Балашихи недавно вернулись со Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Глава округа Сергей Юров встретился с активистами.

Участие в фестивале приняли волонтеры, представители «Движения первых» и «Молодой гвардии». Ребята рассказали о поездке, обмене опытом, новых знакомствах и своих идеях по развитию города.

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«Уверен, многие идеи можно будет реализовать в нашем округе. Желаю каждому больших успехов, быть жадными до знаний, больше общаться, объединяться и находить вдохновение в самых разных сферах деятельности», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Всемирный фестиваль молодежи проходил на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. Там собрались представители более 180 стран — молодые политики, ученые, дипломаты, эксперты, сотрудники сферы искусства, студенты.

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