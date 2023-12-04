Подмосковье 04 декабря 2023, 12:54 Глава Балашихи Сергей Юров встретился с семьями погибших участников СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров пообщался с родственниками бойцов, которые погибли в ходе специальной военной операции. Участие во встрече приняли 33 семьи.

Глава округа ответил на вопросы матерей и вдов погибших военнослужащих. Он поблагодарил их за поддержку бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Многие женщины участвуют в сборе гуманитарной помощи.

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«Никакими словами и делами не компенсировать потерю, я это понимаю. Но тем не менее хочется оказать максимальное внимание», — сказал Сергей Юров.

На встрече также присутствовали заместители главы округа, командир дивизии имени Дзержинского Николай Кузнецов и руководитель Комитета семей и воинов Отечества в Балашихе Наталья Махонина. Они поздравили женщин с прошедшим Днем матери, вручили подарки и цветы.

В Балашихе чтят память бойцов. На фасадах домов, где они жили, устанавливают мемориальные доски, в школах открывают «парты героев».

Кроме того, военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой, отправляют гуманитарную помощь. Ее сбором и сортировкой занимаются свыше 700 волонтеров. С начала спецоперации из округа отправили более 500 тонн полезного груза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил матерей участников спецоперации за помощь.

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