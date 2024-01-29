Подмосковье 29 января 2024, 17:01 Глава Балашихи Сергей Юров передал гуманитарную помощь бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи Сергей Юров вместе с муниципальным депутатом Андреем Холодом встретился с волонтерами. Добровольцам передали маскировочные сети и другую гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

Маскировочные растяжки для бойцов сшили активистки общества «Сетевые пчелки».

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«Бойцы обращались к нам с просьбой передать то, что им необходимо. У нас с ними постоянная связь. С депутатом Николаем Говричевым закупили все, что нужно. Народ объединяется, помогает», — поделился Андрей Холод.

Гуманитарный груз на передовую доставит член правления общественной организации «Боевое братство» Виталий Иванов. Он общается с военнослужащими и собирает для них гуманитарную помощь. Виталий доставляет посылки бойцам дважды в месяц. На его счету уже более 50 поездок на передовую с начала специальной военной операции.

Напомним, в Балашихе работают два постоянных пункта приема гуманитарной помощи по адресам: проспект Ленина, 7/1 и улица Парковая, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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