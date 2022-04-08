Глава Балашихи проверил работу управляющих компаний города

Глава Балашихи Сергей Юров провел проверку содержания территории городского округа. Вместе с руководителями управлений администрации, представителями Госадмтехнадзора, ГЖИ, Общественной палаты и жителями были проверены микрорайоны 1 Мая, Янтарный и Изумрудный.

Благоустройство во дворах, работа управляющих компаний и содержание территорий — основные вопросы, по которым проводилась проверка. Вместе с активными жителями обошли дворы, площадки и прилегающие объекты. Чтобы увидеть, как содержат подъезды, заходили в дома, поднимались на крыши, спускались в подвалы, проверяли работают ли лифты. Все замечания внесли в чек-листы и зафиксировали сотрудники ГЖИ.

«Прежде всего, рекомендовано обратить внимание на максимальный вывоз снега с территории дворов, обратить внимание на своевременный вывоз мусора, и содержание мест общественного пользования в домах — это волнует наших жителей», — рассказал первый заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев.

Одну из серьезнейших проблем района удастся решить в ближайшее время. В микрорайоне 1 Мая планируют поменять схему движения.

«У нас утверждена схема одностороннего движения. В прошлом году ее запустить не успели. Сейчас мы очень ждем начала работ. Нам пообещали, что приступят 1 Мая. Мы очень ждем решения этого вопроса», — сказала жительница микрорайона 1 Мая Любовь Сочихина.

Такие выезды представители администрации проводят регулярно. С приходом весны рейды по территории Балашихи станут проводить чаще. По каждой территории сформировали списки задач, которые передадут в работу управляющим компаниям. По истечению сроков устранения недочетов выездная комиссия снова проверит объекты.