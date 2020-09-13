Глава Балашихи проверил обустройство сквера в микрорайоне Дзержинского

Идет благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинского в Балашихе. Как проходят работы, посмотрели глава подмосковного городского округа Сергей Юров и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Новый сквер создают рядом со строящимся главным Князь-Владимирским храмом Росгвардии.

«Когда закладывался храм, мы долго обсуждали с Росгвардией, как передать данный участок земли, чтобы можно было создать для жителей комфортные условия для того, чтобы не только наслаждаться возможностью отдыха в своих дворовых территориях, но и иметь рядом с домами такой благоустроенный сквер», — рассказал Брынцалов.

По его словам, после завершения строительства храма в Балашихе появится еще одна ухоженная территория. Местные жители смогут зайти помолиться, а потом погулять с детьми.

В сквере организуют спортивную зону. А в зоне отдыха возведут мемориал и установят памятную стелу, посвященную Росгвардии и воинам-дзержинцам.

На все работы из бюджета Московской области выделили около 180 миллионов рублей.