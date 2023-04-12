Подмосковье 12 апреля 2023, 13:40 Глава Балашихи проверил качество уборки центральных улиц

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Глава Балашихи вместе с заместителями по жилищно-коммунальной и дорожной сферам проверил качество уборки центральных улиц. После зимы в порядок привели улицу Крупской и Советскую улицу, проспект Ленина и площадь Славы.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров обозначил основные задачи благоустройства, среди которых замена бордюров, уборка листвы и спиленных деревьев, приведение в порядок наружной рекламы и ямочный ремонт. Сегодня в Балашихе уже отремонтировано более шести тысяч ям, вскоре начнется капитальный ремонт дорог.

«Мы традиционно в апреле проводим большие мероприятия по приведению города в порядок после осенне-зимнего периода. В этом году зима была сложная. Снега было много, поэтому последствия самые серьезные, связанные с ремонтом асфальтобетонного покрытия», — сказал Сергей Юров.

Кроме того, в рамках месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля, в порядок приведут дворы и территории торговых, промышленных и социальных объектов в Балашихе.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.

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