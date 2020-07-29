Глава Балашихи проверил ход строительства школы на 1100 мест

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский. В выездном штабе приняли участие представители администрации Балашихи и подрядчиков.

«Все общестроительные работы практически закончены, идет монтаж инженерных систем. Приступили к устройству фасадов, светопрозрачных конструкций, работы по внешней инженерии тоже идут полным ходом», — сказал заместитель начальника строительного управления № 4 Андрей Горбань.

На следующей неделе начинается установка окон, в течение месяца эта работа будет завершена. Далее приступят к отделке, электромонтажным и инженерным работам в полном объеме. Готовность спортивного ядра на сегодняшний день — уже 90%.

«Сейчас на объекте работают 15 единиц техники и 320 человек. Это рабочие, которые выполняют фасадные, отделочные, инженерные и работы по электрике», — сказал Андрей Горбань.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Сдача объекта планируется до конца осени 2020 года.

Также на выездном штабе обсудили ход строительства детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов. В настоящий момент там собран полный пул подрядчиков, на стройке трудится около 100 человек. Общестроительные работы закончены, предстоит отделка фасада и установка окон. Детский сад должны достроить до конца осени 2020 года.