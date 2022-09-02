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02 сентября 2022, 13:41

Акция «Диктант Победы» пройдет в Балашихе 3 сентября

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Глава Балашихи Сергей Юров пригласил жителей округа принять участие в акции «Диктант Победы». Об этом он написал в своем Telegram-канале 2 сентября.

«В эту субботу, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, пройдет международная патриотическая акция „Диктант Победы“. Уже зарегистрировались более миллиона человек по всей России. В Балашихе проверить свои знания по истории можно будет во всех школах округа», — написал Сергей Юров.

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Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» — это одно из самых популярных образовательных мероприятий в России. В 2022 году свои знания по истории проверят более одного миллиона человек. Диктант Победы проводится очно и онлайн. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктанта.

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При регистрации на сайте можно будет быстро узнать свой результат, а также самостоятельно скачать и распечатать именные дипломы участников и победителей. Можно зарабатывать баллы и получать призы от организаторов за активное участие.

1 сентября во всех школах Подмосковья начался учебный год. С пожеланиями к ученикам, родителям и педагогам обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Балашиха

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