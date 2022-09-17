Глава Балашихи поздравил жителей с Днем города | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 20:40 Поделиться Telegram

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Viber Глава Балашихи поздравил жителей с Днем города

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Балашиха стала первым из городов Московской области, в котором на День города отменили праздничный салют и концерт знаменитостей. С праздником жителей поздравил глава округа Сергей Юров.

Формат проведения Дня города изменили по просьбе жителей. Таким образом они решили поддержать российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

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«Мы сделали все, чтобы на улицах города было интересно. Тем не менее внесены определенные коррективы в этот праздник, потому что к нам обратились жители. Спасибо всем, кто поддержал такое решение. Мы отменили салюты, отменили концерты звезд, вместо этого попросили наши воинские подразделения выступить. Важно поддержать ребят, прийти на центральные площадки. Сегодня наши военнослужащие и жители нашего города находятся далеко от дома — защищают мир и свободу на территории Донбасса», — подчеркнул Юров.

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Балашиха 17 сентября отметила 192-й день рождения. Мероприятия прошли на семи площадках. В этот же день в Балашихе подошел к концу масштабный фестиваль «Культурный код». В его рамках в течение месяца в городе проходили праздничные мероприятия, а художники, приехавшие из разных стран мира, создавали на стенах многоэтажных домов Железнодорожного муралы в разных стилях.

Сергей Юров отметил, что практически все работы завершены, остались лишь отдельные штрихи, которые будут выполнены в ближайшее время. По его словам, территория города в районе улицы Новой и Лугового проезда стала более привлекательной.

«Сам фестиваль получился на все 100 и сделал территорию привлекательной не только для жителей нашего города, но и для гостей», — подчеркнул Юров.

Центром притяжения в День города для жителей и гостей Балашихи стали праздничные площадки на улицах Новая, Пролетарская, Школьная и стадион «Орион». В парке «Пестовский» прошли спортивный марафон и фестиваль уличных театров. В парке «Пехорка» встречали гостей йога-марафоном, проводили танцевальные мастер-классы. С детьми работали аниматоры. На площади возле Ледового дворца выступали творческие коллективы округа.

Праздник завершило выступление военных ансамблей Ракетных войск стратегического назначения и дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

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