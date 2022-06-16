Глава Балашихи поздравил сотрудников роддома с Днем медицинского работника

Глава балашихинского городского округа Сергей Юров поздравил сотрудников Балашихинского роддома с Днем медицинского работка. Поздравлениями поделился и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Профессиональный праздник врачи и медсестры отметят 19 июня.

Родильный дом Балашихи — один из самых крупных объектов здравоохранения округа. Женская консультация принимает до 200 человек в смену, а во время пандемии коронавируса в роддоме было развернуто 400 коек для больных.

«В 2020 году роддом столкнулся с новыми вызовами, его много раз перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом, вы достойно справились с этой задачей. Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником. Желаю вам дальнейшего развития», — сказал глава округа.

Сотрудников организации наградили государственными наградами. Работники роддома получили орден Пирогова, медаль Луки Крымского, почетную грамоту Президента РФ. Врачи и медсестры получили благодарственные письма от губернатора, Минздрава области и Мособлдумы.

Балашихинский роддом функционирует с 12 сентября 2016 года. Он обслуживает около 280 тысяч женщин. Более 300 сотрудников трудятся для сохранения здоровья местных жительниц.