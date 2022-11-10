Подмосковье 10 ноября 2022, 17:25 Глава Балашихи поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

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Глава Балашихи Сергей Юров поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Его отмечают 10 ноября.

Глава округа вручил 29 выдающимся полицейским награды. Нагрудные знаки «Отличник полиции» получили 15 сотрудников.

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«Спасибо за совместную работу. Взаимодействие администрации с управлением выходит на новый уровень. Приятно, что такое сотрудничество есть, и оно развивается», — обратился Сергей Юров к полицейским.

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Начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» полковник полиции Михаил Москаленко получил почетный знак «За заслуги перед городским округом Балашиха». Он обратился с поздравлениями к коллегам и пожелал им здоровья и счастья.

«Спасибо Совету ветеранов за то, что учите и подсказываете нашей молодежи, как нужно правильно работать, не допускать ошибки», — добавил он.

Праздник появится в 1715 году, когда Петр I создал в стране службу охраны общественного порядка. Полиция до сих пор продолжает эту работу и предотвращает преступления, защищает собственность, следит за правилами перевозки оружия, борется с экстремизмом и распространением наркотиков.