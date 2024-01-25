Подмосковье 25 января 2024, 15:14 Глава Балашихи поздравил пережившего блокаду Ленинграда ветерана с 80-летием освобождения города Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретился с Вадимом Верковским. Он поздравил пережившего блокаду Ленинграда ветерана с юбилейной датой — 80-летие со дня освобождения города-героя.

Вадим Верковский родился в Ленинграде в 1939 году. Он был еще маленьким, когда началась Великая Отечественная война и осада города. Его эвакуировали через Ладожское озеро в 1942 году.

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После он отучился в Московском государственном университете на юридическом факультете и после службы в армии в начале 1990-х переехал в Балашиху. Сейчас он общественник и активист местной организации жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Вадима Верковского отметили знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Почетный ветеран Подмосковья».

«Встретился с главой Балашихи. Это для меня было неожиданностью. Считаю, что моя скромная персона не могла бы привлечь столько внимания. Тем не менее, доволен. Спасибо, что помнят о блокадниках Ленинграда», — сказал Вадим Верковский.

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