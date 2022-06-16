Глава Балашихи поручил школам усилить подготовку учеников к олимпиадам

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поручил повысить уровень подготовки школьников к олимпиадам. Вопрос обсуждался с руководителями образовательных учреждений.

Педагоги обсудили с главой округа способы повышения уровня подготовки учеников и педагогов.

«В Балашихе наибольшее количество выпускников и высокие результаты. Но каждая победа требует новых побед. Главная задача для нас — выйти на первое место по количеству участников и призеров федеральных олимпиад. Наша задача — использовать ресурсы ребят по максимуму. Для них — это уникальный опыт», — подчеркнул Юров.

Центр работы с одаренными детьми помогает школам в этой работе. Учащиеся старших классов занимаются в «Школе олимпиадника», где получают углубленные знания по предметам. Младшие ученики готовятся к конкурсам во Дворце творчества молодежи в школе «Олимп».

Начальник управления по образования администрации Балашихи Александра Зубова отметила, что Всероссийская олимпиада школьников — это приоритетное направление системы качества образования.

«Главная задача — увлечь и мотивировать школьников. Старт будущим победам дают школьные олимпиады. Они мотивируют на дальнейшее развитие способностей», — рассказала Александра Зубова.

Более 33 тысяч балашихинских школьников приняли участие в школьном этапе олимпиады в 2022 году. Это на 18 тысяч больше, чем годом ранее. Городской округ занял второе место среди муниципалитетов Подмосковья.