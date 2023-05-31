Подмосковье 31 мая 2023, 15:18 Глава Балашихи поможет бойцу СВО приобрести необходимое снаряжение для воинского подразделения

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Глава Балашихи встретился с мобилизованным Георгием Б. Боец СВО попросил помочь с приобретением необходимого снаряжения для его воинского подразделения.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров пообещал, что снаряжение для бойцов закупят в ближайшее время.

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Георгий был мобилизован в сентябре 2022 года. В зоне СВО он работает начальником медицинской службы. Сейчас мужчина приехал в родной город на время двухнедельного отпуска, вскоре он вновь отправится на передовую.

Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей работает в Балашихе по адресу: Московский проезд, дом № 13. Контактный телефон: +7 901 584-02-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества».

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