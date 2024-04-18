Подмосковье 18 апреля 2024, 15:38 Глава Балашихи получил награду от президента Пресс-служба городского округа Балашиха

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Сергей Юров получил благодарственное письмо президента России Владимира Путина. Награду вручили на съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которая прошла в парке «Патриот».

В Министерстве территориальной политики Подмосковья отметили, что муниципальных служащих наградили ко Дню местного самоуправления.

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«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему лидеру, нашему президенту за столь высокую оценку!» — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Участники Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления обсудили реализацию муниципальных проектов, наметили планы работы на следующие годы и утвердили четвертого сопредседателя организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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