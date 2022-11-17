Подмосковье 17 ноября 2022, 11:51 Глава Балашихи передал мобилизованным новые квадрокоптеры

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров передал мобилизованным новые квадрокоптеры. Их доставили в распределительный военный центр — командиру 1855-го отдельного стрелкового батальона, подполковнику Владимиру Петренкову.

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Распределительный военный центр находится в Богородском округе. Оттуда в зону специальной военной операции отправился батальон прошедших подготовку военнослужащих. Они получили квадрокоптеры от главы Балашихи.

Сегодня перед вами стоит сложная, но крайне важная задача — защита нашей родины. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы оказать максимальную помощь и внимание вашим семьям. Любая помощь будет оказана. Желаю вам победы Сергей Юров.

С напутственным словом выступили и начальник Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, генерал-лейтенант Игорь Афонин, а также участник боевых действий в Афганистане, полковник Виктор Беркут.

От имени мэра Москвы военнослужащих напутствовал Владимир Кибальник. Он вручил защитникам еще один квадрокоптер.

Сегодня в Балашихе работает Центр поддержки мобилизованных граждан «Семья». Он располагается по адресу: Московский проезд, дом № 13.

Там можно получить юридическую, психологическую и волонтерскую поддержку. Специалисты оказывают помощь в индивидуальном порядке, помогая решить проблемы каждой отдельной семьи. Консультация доступна по телефону +7 (901) 584-02-70.

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